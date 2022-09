O atacante Pedro Raul se revoltou no gramado ao receber cartão amarelo por comemoração do gol de empate do Goiás contra o RB Bragantino, neste domingo (18), pela 27ª rodada do Brasileiro.

Após a partida, ao Premiere, o jogador reclamou da arbitragem.

"Lamentar o catão que tomei. Comemorei os 15 da mesma maneira e, hoje, ele (árbitro) achou que estava provocando. Me tira do próximo jogo que é um confronto direto. Toda hora, eu ponho a mão na orelha. Não dá pra entender, não tem critério. Não quero falar desses caras (arbitragem), prefiro parabenizar nossa equipe", disse o artilheiro do Brasileiro, com 15 gols, ao lado de German Cano, do Fluminense, que ainda não atuou na rodada.

O atacante comemorou o gol colocando as mãos atrás das orelhas e segurou a orelha direita. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná, deu o amarelo aos 10 minutos do segundo tempo, pouco após o gol de Pedro Raul.

"Estou feliz por mais um gol, por ajudar nossa equipe mais uma vez. Seis jogos sem perder no Brasileiro é marca para se considerar. Adversário direto e muito difícil aqui. Parabenizar o pessoal pela entrega, horário muito complicado (11 horas de domingo)", falou o jogador. "Tentamos a vitória, não deu. Quando não ganha, tem que empatar."

