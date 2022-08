O atacante Pedro Raul definiu a vitória do Goiás contra o Atlético-MG como “gigante”. O camisa 11 fez o único gol do triunfo esmeraldino, que bateu o Galo por 1 a 0, neste sábado (20), na abertura da 23ª rodada da Série A.

Esse foi o 19º gol de Pedro Raul em 2022, o 12º na Série A. O artilheiro do Goiás está um atrás do atacante Germán Cano, do Fluminense, que lidera a disputa entre os goleadores no Brasileirão.

“Vitória gigante. É o atual campeão brasileiro (Atlético-MG), um dos times com os melhores elencos do País, se não o melhor. Vitória para provar mais uma vez que nosso grupo é muito forte. Independente de onde a gente joga, temos nossa identidade. O pessoal da zaga foi impecável hoje, pude ser feliz com o gol e só resta agradecer pela vitória”, declarou Pedro Raul ao Premiere.

A vitória no Mineirão colocou o Goiás em 11º, na faixa de classificação à Copa Sul-Americana. O time esmeraldino chegou aos 29 pontos, abriu seis de vantagem para a zona de rebaixamento e agora terá a semana livre de preparação para o clássico contra o Atlético-GO no próximo sábado (27).

O duelo será disputado na Serrinha, a partir das 16h30, na abertura da 24ª rodada do Brasileirão.