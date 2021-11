Esporte Artilheiro do Goiás deve voltar ao time na próxima rodada Alef Manga iniciou partida contra a Ponte Preta na reserva, entrou no segundo tempo e marcou um dos gols esmeraldinos no empate

O técnico Glauber Ramos gostou da produção ofensiva do Goiás no segundo tempo do empate com a Ponte Preta, na terça-feira (2), e deve fazer mudanças no ataque para o jogo contra o Operário-PR no próximo sábado (6). Artilheiro do alviverde, Alef Manga deve voltar para a equipe e Dadá Belmonte pode pintar também como titular.Pela primeira vez nesta Série B do Campeonato Br...