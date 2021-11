Esporte Artilheiro do Goiás diz que ameaças de mortes se tornaram aplausos Alef Manga falou ao POPULAR sobre reviravolta na Série B junto à torcida e indica desejo de permanecer na equipe goiana em 2022

Como foi ficar de fora do jogo do acesso (estava suspenso na penúltima rodada, o jogo contra o Guarani, fora)? É muito difícil ficar na arquibancada torcendo pelos companheiros. Fiquei chateado, estava doido na arquibancada. Queria ajudar no campo, mas meus companheiros deram conta do recado. É doloroso ficar fora. Quando o jogo acabou, parecia que eu estava jo...