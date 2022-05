Esporte Artilheiro do Goiás ganha nova chance como titular Com Pedro Raul suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, Nicolas voltará a formação inicial e espera retomar ritmo ofensivo contra o RB Bragantino

Artilheiro do Goiás na temporada, o atacante Nicolas deve ser o escolhido pelo técnico Jair Ventura para substituir o atacante Pedro Raul, que terá de cumprir suspensão automática na partida diante do Red Bull Bragantino no próximo sábado (28), pela Série A do Campeonato Brasileiro, na Serrinha. O jogador tem ganhado mais minutos em campo após se recuperar de lesão muscul...