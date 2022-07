O atacante Pedro Raul, de 25 anos, marcou o 15º gol com a camisa do Goiás na vitória sobre o Athletico-PR e já supera a marca artilheira de sua primeira passagem pelo futebol goiano, quando defendeu as cores do Atlético-GO.

Peça de destaque na temporada esmeraldina em 2022, Pedro Raul é o artilheiro da equipe com 15 gols marcados e responsável por 30% dos gols do Goiás no ano. A fase do atacante chama a atenção devido a boa média de gols, pois precisou de 29 jogos para marcar 15 vezes.

Pedro Raul defendeu o Atlético-GO em 2019 e deixou boa impressão no futebol goiano por marcar 14 gols com a camisa do Dragão. No entanto, o centroavante disputou 47 jogos oficiais para balançar as redes 14 vezes.

Nesta quarta-feira (13), Pedro Raul tentará marcar pela primeira vez contra o ex-clube, pois o jogador passou em branco nas quatro oportunidades que teve de enfrentar o Atlético-GO nesta temporada.

