Esporte Artilheiro do jogo, lateral do Atlético-GO dedica gols à mulher, aniversariante na 6ª feira Dudu marcou duas vezes e fez dedicatória para mulher e filha

Os dois gols marcados pelo lateral direito Dudu, na vitória de 2 a 1 do Atlético-GO sobre a Aparecidense na tarde deste sábado (12), foram dedicados à mulher dele, Carol, que festejou seu aniversário na sexta-feira (11). Dudu relembrou que, na concentração do CT do Dragão, na sexta-feira, recebeu uma mensagem da mulher sugerindo que ele fizesse gol. Deu certo e, ao ...