Esporte Artilheiro do Mineiro em 2020 reforça o Vila Nova Rubens não teve contratação anunciada pelo clube, mas já treina na pré-temporada e chega por empréstimo até o final da Série B

O atacante Rubens é reforço do Vila Nova para a temporada de 2022. O jogador ainda não teve a contratação anunciada, mas será apresentado nesta sexta-feira (14) e já treina no clube colorado durante a pré-temporada. Ele chega por empréstimo junto ao Tombense, equipe que defendeu nas duas últimas temporadas. Leia mais: Vila Nova disputará jogo-treino no sábado (15) O Vila Nova chegou a anunciar na semana passada que negociava com o jogador, mas que sua contrataçã...