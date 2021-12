Esporte Artilheiro do Vila Nova não renova e se despede do clube Pedro Júnior conversava para retornar para o clube colorado após disputar a temporada de 2021, mas não houve avanço na negociação

O atacante Pedro Júnior se despediu do Vila Nova nesta quarta-feira (22). O jogador de 34 anos negociava um novo contrato, após o vínculo da temporada de 2021 ser encerrado, mas as conversas não avançaram e o artilheiro do Tigre oficialmente deixou a equipe colorada. A informação foi divulgada pelo próprio atacante em uma rede social. Em tom de agradecimento, Pedr...