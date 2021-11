Esporte Artilheiro do Vila Nova na Série B, Clayton curte momento: 'muito feliz' Atacante tem 17 gols na temporada por dois clubes, o Tigre o Globo-RN

O atacante Clayton é o artilheiro do Vila Nova na Série B. Tem sete gols e, alguns deles foram muito importantes, como o último, o do empate de 2 a 2 contra o Vasco. O jogador fez quatro gols nos últimos jogos: dois sobre o Brusque-SC, um sobre o Cruzeiro e o marcado sobre o time vascaíno. "Fico feliz por estar ajudando, pelo momento, também pela ajuda dos meus c...