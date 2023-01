O Vila Nova vai para o clássico contra o Atlético-GO com o sinal de alerta ligado e buscando recuperação após dois tropeços como visitante no Goianão 2023. Nesta quarta-feira (18), o time colorado empatou, por 1 a 1, com o Crac, no estádio Genervino da Fonseca. Willian Goiano, com belo gol, abriu o placar para o Leão do Sul, e Neto Pessoa, de pênalti, deixou tudo igual para o Tigre.

O sinal de alerta pelo lado do Vila Nova é a respeito da atuação da equipe, que não conseguiu repetir o futebol apresentado na estreia do Estadual, na goleada (3 a 0) sobre o Goiânia e oscilou nos empates com Anápolis e Crac, ambos por 1 a 1, nas duas últimas rodadas da competição. Nas duas ocasiões, o Tigre precisou mostrar poder de reação, pois saiu atrás no placar.

Leia também

+ Vila Nova sai atrás, mas busca empate diante do Crac em Catalão

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

A igualdade diante do Crac, segundo o atacante Neto Pessoa, tem relação direta com as dificuldades que o Vila Nova enfrentou contra o Leão do Sul no Genervino da Fonseca.

“Foi mais um jogo típico de Estadual, com jogo difícil no interior. O Crac é muito forte aqui dentro (Genervino da Fonseca). A gente vem de uma reformulação, tem a questão do entrosamento e o campo deixou o jogo mais lento. Não permitiu nosso jogo de toque, isso dificultou”, justificou Neto Pessoa à TV Brasil Central.

Artilheiro do Vila Nova no Goianão 2023 com dois gols, o camisa 9 quer a retomada do caminho das vitórias no domingo (22) no clássico contra o Atlético-GO. “Temos pouco tempo para descansar agora. Não temos que arrumar desculpas e sim soluções, vamos voltar para casa, descansar e trabalhar para fazer um bom clássico”, salientou o atacante do clube colorado.

Apesar da igualdade, Vila Nova e Crac seguem invictos no Goianão 2023. O Leão do Sul, porém, perdeu o 100% de aproveitamento no Estadual, mas vai terminar a 3ª rodada na vice-liderança do Estadual com sete pontos.

O clássico de domingo será o segundo do Vila Nova no Estadual. O primeiro foi na estreia da equipe no Goianão e traz boas lembranças para o torcedor colorado. Com boa atuação coletiva, o Tigre goleou o Goiânia por 3 a 0.

Contra o Atlético-GO, o Vila Nova defende invencibilidade de três temporadas em clássicos disputados no OBA. O Tigre venceu quatro clássicos e empatou outros três.

A última derrota da equipe colorada como mandante em clássico no OBA ocorreu no Campeonato Goiano de 2019, quando o time colorado acabou derrotado pelo rival Goiás, por 1 a 0, no dia 24 de fevereiro daquele ano.