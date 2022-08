Aseev e Anapolina largaram na frente na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. As duas equipes venceram na estreia da competição estadual e ocupam as primeiras colocações na tabela de classificação.

A melhor situação é da Aseev, que goleou o Aparecida na tarde deste domingo (7), por 4 a 1, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó. Os gols do time mandante foram marcados por Marcius Vinícius, Sayão, Wagnão e Irlan.

Na outra partida do domingo, a Anapolina lutou até o último minuto para derrotar o Inhumas. Nos acréscimos do 2º tempo, o meia Esquerdinha sofreu e converteu pênalti para dar a vitória para a Xata.

No sábado, Jaraguá e Itumbiara empataram, por 1 a 1, no Estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá, ao mesmo tempo que Cerrado e Goiânia empataram sem gols em Aparecida de Goiânia.

A Divisão de Acesso terá sua segunda rodada sendo disputada na próxima semana com três jogos no domingo (14) - Itumbiara x Inhumas, Goiânia x Aseev e Anapolina x Jaraguá. A rodada ficará completa na quarta-feira (17) com a partida entre Aparecida e Cerrado.