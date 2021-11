Esporte Aseev perde, mas garante acesso à Divisão de Acesso goiana

A Associação Esportiva Evangèlica (Aseev) é a primeira agremiação garantida na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano 2022. Na tarde deste domingo (21), a Aseev foi derrotada pela ABD Futebol Clube por 4 a 3, no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade. Porém, como havia vencido por 3 a 1 no jogo de ida, em Guapó, a Aseev garantiu a vaga à Segundona 2022 e o di...