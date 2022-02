Esporte Assembleia da CBF confirma nova punição a Caboclo e abre caminho para eleição Com o voto de 26 das 27 federações estaduais —a Federação Paraense de Futebol (FPF) esteve ausente—, veio a confirmação da sanção de 20 meses de afastamento, que, somada à primeira, de 21 meses

A assembleia geral da CBF realizada nesta quinta-feira (24) concretizou o rito para tornar oficial e com efeito a segunda punição imposta pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro a Rogério Caboclo, presidente afastado da entidade. Com o voto de 26 das 27 federações estaduais —a Federação Paraense de Futebol (FPF) esteve ausente—, veio a confirmação da sanção...