Anápolis, Crac e Iporá garantiram nas quartas de final do Goianão as três vagas destinadas ao futebol goiano na Série D 2024. Os três clubes do interior garantem, assim, mais uma presença deles na competição nacional, pois também disputarão o torneio a partir de maio deste ano. Por extensão, garantem melhor calendário nos próximos meses, pois terão a Série D 2023, o Estadual 2024 e a Série D 2024. Entre eles, o Anápolis está na semifinal do Goianão e também sonha com uma das vagas na Copa do Brasil 2024 – para isso, precisa terminar entre os três melhores do Goianão 2023.

Do trio, o Crac fez a melhor campanha na 1ª fase, mas acabou eliminado pela Aparecidense nas quartas de final. O Leão do Sul soma 21 pontos nas duas fases. O Anápolis eliminou o Vila Nova, tem um total de 19 pontos e continua vivo no Estadual, em que enfrenta o Goiás nas quartas de final. O Iporá, derrotado duas vezes pelo Atlético-GO (1 a 0 e 7 a 1), termina com 14 pontos, mesma pontuação do Goiânia, mas superando o Galo nos critérios de desempate (saldo de gols). Dos oito classificados às quartas de final, somente o Goiânia não garantiu nada em nível nacional. Assim, garantiu a primeira meta (evitar rebaixamento no Goianão), chegou às quartas de final, mas amarga a ausência na Série D. O Galo ainda pode estar na Série D de 2024, mas para isso precisa torcer para ao menos um dos goianos conquistar o acesso à Série C em 2023.

O Vila Nova também amargou a eliminação nas quartas de final do Estadual, completando 18 anos sem conquistar o título local. O clube se volta à disputa da Série B do Brasileiro, em que terá o Atlético-GO como adversário. Restam duas chances de garantir presença na Copa do Brasil 2024 – se ganhar o título da Copa Verde ou da Série B.