A Associação Atlética Banco do Brasil (Apabb) abriu inscrições para o “Projeto Movimento”, que é destinado para pessoas com deficiências. As aulas serão de natação e iniciação esportiva.

Serão dois dias de aulas, às terças e quintas, em dois períodos, manhã e tarde. As aulas vão ocorrer na AABB, em Goiânia - confira a agenda completa no final desta noite.

O único pré-requisito é que o(a) interessado(a) tenha alguma deficiência e idade entre 10 e 60 anos. O projeto é gratuito.

Para obter mais informações e agendar o atendimento para inscrição, o contato deve ser feito junto à Apabb pelo telefone 62 3216-5179 ou whatsapp 996735510.