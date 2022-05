Esporte Aston Villa anuncia contratação definitiva de Philippe Coutinho Brasileiro assinou contrato até 2026. Desde que voltou ao futebol inglês, meia-atacante marcou 4 gols e distribuiu 3 assistências em 16 partidas

O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira (12) a contratação definitiva do meia-atacante Philippe Coutinho junto ao Barcelona — a quantia não foi revelada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola europeu, a transferência custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões na cotação atual). Coutinho assinou contrato com a equipe ...