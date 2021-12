Esporte Astro da seleção polonesa, Lewa fica 'chocado' com saída de Paulo Sousa Treinador deve assumir o Flamengo, mas antes tenta se desliga da seleção europeia

Principal jogador da seleção da Polônia, o astro Robert Lewandowiski ficou "chocado" e "surpreso" com a decisão do técnico Paulo Sousa de trocar a equipe nacional pelo Flamengo. A informação consta em um comunicado enviado ao site polonês Interia, a assessora de imprensa do atacante Monika Bondarowicz. "Robert ficou chocado e surpreso com a decisão tomada pelo t...