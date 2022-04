Esporte Atacante é dúvida no Vila Nova para 2ª rodada Victor Andrade apresentou melhora após dores musculares, mas não tem presença confirmada no time titular para o duelo contra o Novorizontino

O atacante Victor Andrade é dúvida no time titular do Vila Nova para o duelo desta terça-feira (12), diante do Novorizontino, na abertura da 2ª rodada da Série B. O jogador está melhor após sentir dores musculares que o tiraram da estreia da competição nacional no empate por 1 a 1 com o Vasco, mas o técnico Higo Magalhães não garantiu a escalação do atleta desde o iní...