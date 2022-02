Esporte Atacante é regularizado no Vila Nova e pode estrear no clássico Victor Andrade foi regularizado na quinta-feira (3) e deve ser novidade entre os relacionados do Tigre para o duelo contra o Atlético-GO

O técnico Higo Magalhães ganhou uma opção ofensiva para escalar o Vila Nova. O atacante Victor Andrade foi regularizado na quinta-feira (3) e deve ser novidade entre os relacionados do time colorado para o clássico contra o Atlético-GO. O técnico Higo Magalhães faz mistério em relação a formação titular do Vila Nova e analisa até a entrada de Victor Andrade com...