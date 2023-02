Com a goleada sobre o Grêmio Anápolis por 3 a 0, neste domingo (5), no Estádio Hailé Pinheiro, o Goiás assumiu a liderança do Campeonato Goiano, com 17 pontos, e tem como objetivo se manter nesta posição até o fim. A vitória que fez com que o time esmeraldino assumisse o posto mais nobre da tabela de classificação teve as impressões deixadas pelo pé esquerdo do atacante Diego Gonçalves e pela cabeça do volante Willian Oliveira.

O Goiás não deu sopa para o azar e espantou qualquer chance de zebra na Serrinha logo de cara. Com sete minutos de jogo, o time esmeraldino já vencia por 2 a 0 com dois gols marcados pelo atacante Diego Gonçalves.

Na próxima rodada, o Atlético-GO busca recuperação contra o Morrinhos, no Accioly. O duelo será disputado na quarta-feira (8), a partir das 20h30.

Leia também

+ Guto Ferreira vê liderança como fruto da evolução do Goiás

+ Veja a tabela atualizada do Campeonato Goiano

“Estou muito feliz por ter marcado dois gols e ter ajudado o Goiás a sair com a vitória. É manter o foco, estamos felizes por assumir a liderança e temos dois jogos em casa para buscar as vitórias e se manter na liderança”, frisou Diego Gonçalves, que marcou os primeiros gols pelo Goiás em seu sexto jogo pelo clube.

O atacante, de 28 anos, disse que estava um pouco incomodado com o jejum de gols desde que chegou ao Goiás. “Eu faço bastante gols e estava achando estranho por não ter chances de gol. O professor (Guto Ferreira) falou para ter tranquilidade que as oportunidades iam chegar, hoje elas chegaram e pude ser feliz”, disse o atacante.

Os gols de Diego Gonçalves fizeram com que a partida ficasse tranquila para o Goiás. Isso tornou a estreia do meia Kauan, de apenas 17 anos, mais leve. O jogador foi muito elogiado pelo técnico Guto Ferreira após a partida - a primeira no time profissional do Goiás e ainda como titular. O treinador esmeraldino disse que a naturalidade com que o jogador assumiu a camisa titular foi espantosa. Guto Ferreira contou que testou o garoto em treinos durante a semana e que ele parecia já jogar junto com o time “há cinco anos”.

Outro destaque da partida foi o volante Willian Oliveira, que marcou o terceiro gol esmeraldino. A partida foi especial para o jogador não somente pelo gol anotado de cabeça, mas pela presença da filha, Bella, no estádio. A bebê entrou em campo com o pai pela primeira vez e trouxe sorte para o pai. Foi o primeiro gol dele com a camisa esmeraldina somadas as duas passagens dele pelo clube - em 2016 e a atual.