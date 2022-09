O atacante Jonata Bastos, de 24 anos, está de saída do Vila Nova. Recém-contratado vindo do futebol português, o jogador faz caminho contrário e voltará a jogar em Portugal, desta vez pelo Oliveirense, da 2ª Divisão.

Jonata Bastos foi anunciado pelo Vila Nova em meados de julho e não chegou a ser aproveitado no elenco profissional do Tigre. Com a camisa colorada foram duas partidas pela equipe sub-23 que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Nesta quinta-feira (1º), o clube colorado informou sobre o desligamento do atleta em comum acordo.