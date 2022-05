O Atlético-GO dominou parte da partida em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (30), diante do Inter-RS. Mas após sair em desvantagem no placar, o Dragão conquistou o empate por 1 a 1 diante da equipe colorada, no Estádio Beira-Rio. Destaque para o gol do atacante argentino Diego Churin, de 32 anos, no segundo tempo.

Cedido pelo Grêmio, maior rival do Inter-RS, Churin não marcava gol há um ano, desde maio de 2021, quando fez gol na goleada gremista sobre o Aragua (Venezuela), por 8 a 0. O atacante disse, antes da viagem, que o importante era que o time atleticano conquistasse bom resultado, mas manteve a confiança e previu: 'o gol vai sair." Finalmente, o primeiro gol dele pelo time atleticano saiu sobre o Inter, adversário que o atacante conheceu na passagem pelo Grêmio. Ele poderia marcar pelo mais uma vez, mas conseguiu desencantar.

Leia também

+ Jorginho elogia aplicação do Atlético-GO e gol de Churin

+ Atlético-GO x Olimpia: Conmebol marca partida para o Serra Dourada

O resultado não livrou o Dragão do Z4, mas o time chega a oito pontos e ganha confiança para receber o Corinthians no próximo sábado (4), no Estádio Antonio Accioly. Depois, tem jogo diante do Avaí-SC, também em casa, no dia 8. O Inter chega ao quinto empate seguido na Série e isso acabou provocando reação negativa da torcida, que está insatisfeita com a sequência de igualdades em casa. O Atlético-GO lamentou não ter conquistado a vitória, já que teve mais chances de garantir a primeira vitória como visitante na Série A.

O Atlético-GO não mudou a proposta de jogo como visitante. No primeiro tempo, valorizou a posse de bola, criou boas chances para fazer o gol, adiantou as linhas de marcação sobre o adversário e pagou por isso no lance em que sofreu gol, aos 11 minutos. O time atleticano perdeu a bola, viu o Inter-RS puxar o contra-ataque que parou no pé esquerdo de Wanderson. Na área, ele ganhou de Hayner, bateu cruzado e rasteiro e fez o gol - 1 a 0 Inter-RS.

Classificadas às oitavas de final da Copa Sul-Americana, as duas equipes fizeram partida aberta e os goleiros Daniel (Inter) e Ronaldo (Atlético-GO) fizeram boas defesas quando exigidos, principalmente o colorado. Além disso, o chute de Gabriel Baralhas carimbou o travessão. Foram momentos em que a equipe atleticana lamentou não ter empatado.

O técnico Jorginho fez mudanças no sistema tático do time na etapa final. O Dragão ficou mais ofensivo com Shaylon, no lugar de Baralhas, e Léo Pereira, na vaga de Airton. Quando teve a chance do empate, parou nas defesas de Daniel. Criticado pela torcida, o goleiro do Inter-RS se redimiu com boa atuação e intervenções arrojadas. Porém, não conseguiu evitar o empate atleticano. No cruzamento de Léo Pereira, Diego Churin cabeceou, desencantou após um ano sem marcar e festejou o gol na casa adversária, aos 33 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Inter-RS: Daniel; Fabrício Bustos, Vitão, Bruno Méndez, René; Rodrigo Dourado, Carlos De Pena (Pedro Henrique), Edenilson, Alan Patrick (Davi), Wanderson; Matheus Cadorini (Taison). Técnico: Mano Menezes



Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Shaylon), Marlon Freitas, Jorginho (Edson Fernando); Airton (Léo Pereira), Diego Churin, Wellington Rato. Técnico: Jorginho



Local: Estádio Beira-Rio (Porto Alegre-RS).

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE.

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira/CE e Renan Aguiar da Costa/CE.

Arbitro de Vídeo: Wagner Reway/PB.

Gols: Wanderson aos 11 minutos do 1º tempo; Diego Churin aos 33 minutos do 2º tempo.