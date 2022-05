O Goiás empatou por 1 a 1 com o RB Bragantino, neste sábado (28), na abertura da 8ª rodada da Série A, na Serrinha. O atacante Artur abriu o placar para o time paulista no 1º tempo, mas o artilheiro do clube goiano na temporada, Nicolas, desencantou no Brasileirão e deixou tudo igual na etapa complementar.

O empate leva o Goiás aos 9 pontos após oito jogos, o time goiano ocupa a 15ª colocação e segue próximo da zona de rebaixamento. O RB Bragantino também não está distante do Z4, em 13º, com 10 pontos.

Goiás e RB Bragantino voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (31), desta vez pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ida, na Serrinha, o time paulista venceu por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar às oitavas de final. A equipe esmeraldina precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para virar a eliminatória e garantir classificação ou por um de vantagem para a decisão ser definida nos pênaltis. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 21h30.

EQUILÍBRIO

Os primeiros 20 minutos de jogo na Serrinha foram de muito equilíbrio. O Goiás buscou o ataque pelo lado forte, o direito, enquanto o RB Bragantino trocou passes na tentativa de envolver a marcação esmeraldina. Poucas chances claras de gols foram criadas, mas duas oportunidades quase resultaram em gols.

A primeira foi do Goiás. Aos 6 minutos, Apodi e Diego tabelaram pela direita, e o lateral cruzou na área. Caio Vinícius, livre, cabeceou, mas errou no movimento e concluiu para fora. A chance do time paulista ocorreu aos 21 minutos. Depois de troca de passes, Helinho recebeu na área, fintou contra a marcação e bateu no canto direito do goleiro Tadeu, que fez boa defesa.

FALHA E GOL

Depois da metade da etapa inicial, o RB Bragantino melhorou no jogo e ocupou o campo de ataque, equilibrou a posse de bola e passou a levar mais perigo à meta do goleiro Tadeu. No final do primeiro tempo, o time paulista abriu o placar.

Em jogada pelo lado direito, André Hurtado cruzou na área do Goiás e contou com erro defensivo do zagueiro Caetano. Na tentativa de rebater a bola da área, o defensor errou o chute a bola sobrou para o atacante Artur, que dominou e bateu forte para abrir o placar na Serrinha.

PARECIA REPLAY

Assim como ocorreu na primeira etapa, o começo do segundo tempo ficou marcado por tentativas de ações ofensivas dos dois times, mas sem chances claras de gol. O equilíbrio foi a tônica dos primeiros 20 minutos da etapa complementar.

DESENCANTOU

Após os 25 minutos o Goiás partiu para o campo de ataque e pressionou o RB Bragantino em busca do empate. O técnico Jair Ventura abriu mão do sistema com três zagueiros e promoveu a estreia do atacante Pedro, conhecido como Pedrinho, oriundo das categorias de base. A mudança deixou o time goiano ofensivo e não demorou para resultar em gol esmeraldino.

Aos 29 minutos, após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o atacante Nicolas, que acertou lindo chute com a perna direita para deixar tudo igual na Serrinha.

Foi o primeiro gol do artilheiro do Goiás na Série A, edição de estreia do camisa 9 esmeraldino. Ele começou o jogo deste sábado na vaga de Pedro Raul, que cumpriu suspensão e não pôde atuar. Foi o 11º gol de Nicolas na temporada.

EXPULSÃO NO FIM

Depois do gol, o RB Bragantino conseguiu finalizar com perigo em duas oportunidades, o Goiás respondeu com um ataque perigoso, mas nenhuma das equipes voltou a marcar na Serrinha.

Antes do apito final, deu tempo do VAR fazer uma intervenção na partida. Aos 45 minutos, Eric Ramires cometeu falta em Luan Dias e recebeu amarelo. O VAR Daniel Nobre Bins/RS orientou revisão do lance, e Ramon Abatti/SC verificou que o jogador do time paulista tentou agredir o atleta esmeraldino. Após análise, o árbitro mostrou vermelho para o volante do Massa Bruta.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 8ª rodada

Jogo : Goiás 1x1 RB Bragantino

Local : Estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data : 28/5/2022

Horário : 16h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

GOIÁS: Tadeu; Sidimar, Reynaldo César (Pedro) e Caetano; Diego, Caio Vinícius (Fellipe Bastos), Élvis (Luan Dias) e Danilo Barcelos (Matheus Sales); Apodi (Maguinho), Nicolas e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura



RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Guilherme Lopes), Kevin, Natan e Luan Cândido; Jadsom (Raul), Eric Ramires e Praxedes (Lucas Evangelista); Artur, Helinho (Sorriso) e Jan Hurtado (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri.

Gols: Artur, aos 39 minutos do 1º tempo (RB Bragantino) e Nicolas, aos 29 minutos do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Caio Vinícius, Luan Dias (Goiás), Jadsom, Alerrando e Sorriso (RB Bragantino)

Expulsão: Eric Ramires (RB Bragantino)