O atacante Neto Pessoa disse que faltou intensidade e criatividade para o Vila Nova, em especial no 2º tempo do clássico contra o Goiás, período em que o time esmeraldino jogou com um a menos. Neste domingo (29), a equipe alviverde venceu por 1 a 0 e acabou com a invencibilidade da equipe colorada no Campeonato Goiano.

“Nosso primeiro tempo foi bem favorável, tivemos mais posse de bola e mais chances para marcar. Nos faltou intensidade no segundo tempo, criar jogadas. Clássico é decidido nos detalhes, e a bola parada decidiu. O Goiás foi feliz, infelizmente perdemos os três pontos e a invencibilidade”, analisou o atacante colorado à TV Brasil Central.

O Vila Nova volta a campo em busca de reabilitação no Goianão na próxima quarta-feira (1º). O time colorado encara o Grêmio Anápolis, no OBA, a partir das 20h30, em jogo válido pela 7ª rodada da competição estadual.