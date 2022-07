O atacante Nicolas acredita que o Goiás não soube administrar a vantagem que teve contra o Fluminense, quando fez 2 a 1 na Serrinha. Após virar o placar, a equipe esmeraldina sofreu dois gols em dois minutos e perdeu por 3 a 2 pela 18ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (20).

“Temos que saber lidar com esse tipo de situação, vencendo por 2 a 1 faltou administrar. O Fluminense tem qualidade, mas nós também. Temos de ser crucial nesses momentos”, analisou o atacante Nicolas em entrevista ao Sportv.

O camisa 9 do Goiás também reclamou da arbitragem de Paulo Roberto Alves Junior/PR. Na opinião do jogador esmeraldino, o profissional não marcou um pênalti para a equipe goiana.

“Tiveram lances que o juiz olhou a camisa. Um lance no primeiro tempo (possível toque de mão de Samuel Xavier após chute de Pedro Raul) e outro duvidoso no segundo (reclamação de toque de mão de Arias após cobrança de falta de Sávio). O Campeonato Brasileiro é difícil, competitivo e temos que colocar a mão na cabeça e trabalhar. Temos um jogo difícil já no final de semana”, completou Nicolas.

O próximo compromisso do Goiás será no sábado (23). No encerramento do 1º turno, o time esmeraldino desafia o São Paulo como visitante no Morumbi, a partir das 19 horas.