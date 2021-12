Esporte Atacante do Atlético-GO é liberado para casamento e não enfrenta o Flamengo Zé Roberto apresentou dores musculares antes do jogo contra o Internacional e teve férias antecipada pela diretoria rubro-negra

O atacante Zé Roberto é um dos cinco desfalques que o Atlético tem para o jogo contra o Flamengo, válido pela 38ª e última rodada da Série A. O jogador apresentou dores musculares depois do jogo contra a Chapecoense, antes do duelo contra o Internacional e foi liberado pela diretoria do Dragão para antecipar a saída para as férias. O atacante fica de fora do jogo contr...