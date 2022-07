Destaque do Atlético-GO na maratona de jogos por três competições diferentes, o atacante Airton, de 23 anos, aprova a chegada de reforços para o elenco mesmo que esteja vivendo momento bom na carreira e ganhe concorrência. O jogador, autor de um belo gol na classificação histórica do Dragão sobre o Olimpia, na Copa Sul-Americana, tem quatro gols no ano e promete foco para que o rubro-negro deixe a zona de rebaixamento do Brasileirão.

“Estamos focados nas três competições. No Brasileiro, estamos pecando muito, perdendo pontos em casa. Isso é preocupante. Tenho convicção que as coisas vão virar, vamos conseguir pontuar fora de casa e, em casa, as coisas vão fluir da melhor forma”, disse Airton.

O Atlético-GO vem de uma derrota para o Fortaleza em casa, por 1 a 0, e pega o Athletico-PR na próxima rodada, quarta-feira (20), em Curitiba. Historicamente, o Dragão não se dá bem contra o Furacão. A última vitória sobre o adversário paranaense foi em 2007.

“Na história do Atlético-GO, nunca vencemos o Athletico-PR em Curitiba. Esse grupo está batendo recorde, fazendo história. É mais uma oportunidade para fazer história. O Athletico-PR é uma equipe qualificada, mas vamos com força e temos estratégia”, contou Airton, que não se preocupa em jogar com campo sintético e disse que as dificuldades ficam restritas aos primeiros 10 e 15 minutos de jogo.

A preocupação do jogador, e do Atlético-GO, no momento é deixar a zona de rebaixamento. O Dragão é o 18º da série A, com 17 pontos, a dois pontos do Coritiba, o primeiro fora do Z4.

Para ajudar na disputa de três competições, o Atlético-GO contratou reforços, que já podem ser inscritos a partir desta segunda-feira (18), data da reabertura da janela de transferências. Airton, que se fortaleceu na equipe titular do Dragão, não se preocupa com a concorrência e vê a chegada de atletas como positiva para a temporada.

“Vejo (a chegada de jogadores) como algo natural. Importante não é o atleta, é o Atlético-GO. Tem que ir bem em todas as competições. Com mais jogadores de qualidade chegando, vai ser bom para todo mundo”, afirmou o jogador, que tem contrato de três temporadas com o Dragão, até 2024.