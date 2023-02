O atacante Daniel, de 18 anos, foi titular em parte do clássico em que o Atlético-GO perdeu de virada para o Goiânia, neste domingo (5), no Estádio Olímpico. O jogador sentiu os efeitos de uma derrota e como a torcida atleticana cobra os atletas.

Daniel tem sido lançado aos poucos, após quase um ano de inatividade, por causa de contusão e cirurgia no joelho, na temporada passada. Daniel vive a expectativa de receber mais chances com o técnico Eduardo Souza, mas sabe que ele e o time precisam corresponder, no jogo desta quarta-feira (8), contra o Inhumas, fora de casa, no Estádio Zico Brandão. Ele espera que o Dragão possa se reabilitar.

O Dragão foi derrotado duas vezes no Estadual – pelo Anápolis (2 a 1) e Goiânia (4 a 2) – nas partidas em que estava à frente no placar, mas mostrou oscilação. “Temos de aprender com os nossos erros”, reconhece o atacante, que participou do lance do gol da vitória (1 a 0) sobre o Crac, no meio de semana, antes do clássico contra o Goiânia.

Segundo ele, Eduardo Souza tem cobrado regularidade dos atletas para que isso não se repita “nos jogos decisivos” e para que o time rubro-negro possa “ brigar para ser campeão goiano."

Em relação às críticas da torcida, o jogador afirma que isso faz parte do cotidiano de um clube que tem disputado jogos decisivos nos últimos anos. “Jogador tem de conviver com as críticas e entregar tudo dentro de campo”, ressaltou o atacante, que pode ser mantido no time titular em Inhumas, pois os atacantes de área do elenco atleticano, Igor Torres (se recupera de uma cirurgia no pé) e Felipe Vizeu (saiu do clássico, antes do final, com dores no joelho e está à espera de uma avaliação do departamento médico), devem ser baixas nos próximos jogos.

Os colegas vivem o drama de se contundirem, assim como o próprio Daniel, no início de 2022, depois de uma estreia no time profissional, em Iporá. No treino do dia seguinte, Daniel teve a lesão no joelho que o tirou do restante da temporada. Ele agradeceu ao empenho dos profissionais do departamento médico do clube, que desde a contusão e a cirurgia, estiveram ao lado no processo de recuperação.

