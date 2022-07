Em um lance de rara felicidade, o atacante Léo Pereira ampliou a vantagem obtida pelo Atlético-GO sobre o Corinthians, nas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante vê o gol como uma volta por cima pessoal e espera ganhar mais oportunidades para jogar.

Léo Pereira perdeu espaço no time titular e chegou a sequer ser relacionado para alguns jogos do Dragão. No entanto, o atacante de 22 anos, disse que não desistiu e trabalhou duro para voltar a ter oportunidades.

“É foco, determinação e ter vontade de querer vencer. Não desisti em nenhum momento durante os treinos, não abaixei a cabeça mesmo quando não fui relacionado para alguns jogos. Trabalhei querendo mostrar serviço e aproveitei essa oportunidade”, frisou.

Ex-jogador do Corinthians, Léo Pereira entrou no 2º tempo da partida e foi coroado com um belo gol de pé direito, no ângulo do gol defendido por Cássio. Para o atacante atleticano, foi um gol especial. “Foi um dos gols mais bonitos que já fiz. Isso é muito importante para mim. Trabalhei duro e recebendo uma bola como aquela, não tinha como não concluir com gol”, salientou.

Com a vitória, o Dragão pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta, em São Paulo, que avançará para a semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada somente no dia 17 de agosto. Antes disso, o Atlético-GO tentará se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro e tem duas partidas decisivas contra o Nacional, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana.