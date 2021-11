Esporte Atacante do Atlético-GO marca após 13 jogos: 'alma lavada' Zé Roberto é o artilheiro do Dragão no Campeonato Brasileiro com seis gols marcados

O atacante Zé Roberto voltou a marcar gol pelo Atlético-GO, após 13 jogos sem balançar as redes adversárias. Vibrou bastante ao abrir o placar no empate de 1 a 1 diante do Juventude, na noite de terça-feira (23), no Estádio Antonio Accioly. O resultado não foi nada interessante para o Dragão, mas serviu para Zé Roberto espantar o jejum de gols. Para o joga...