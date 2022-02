Esporte Atacante do Atlético-GO projeta dificuldades na Copa do Brasil Time atleticano precisa de pelo menos um empate para passar de fase na competição em que estreia diante do União Rondonópolis-MT

O atacante Airton, de 23 anos, entrou nos dois últimos jogos do Atlético-GO: derrota para o Vila Nova (2 a 0) e empate com o Iporá (1 a 1). Apesar de os resultados não terem sido satisfatórios, o jogador acredita que o Dragão chegará num bom nível na partida válida pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (3), diante do União Rondonópolis-MT. É jogo único e o ti...