O Atlético-GO dá um tempo nas oitavas de final na Copa do Brasil, pela qual empatou de 0 a 0 com o Goiás, para se concentrar no próximo jogo da Série A do Brasileiro. O Dragão terá compromisso no domingo (26), às 18 horas, contra o Ceará, clube em que o atacante Airton atuou ano passado durante cinco meses, emprestado pelo Cruzeiro.

A partida será disputada na Arena Castelão, onde o vencedor abre boa vantagem em relação ao perdedor. Por isso, Airton ressalta que o "foco" será jogar por um bom resultado em Fortaleza e pelo menos pontuar. Afinal, os dois têm a mesma pontuação - 16 pontos, mas o Dragão tem uma vitória a mais.

"Temos certeza de que será um jogo muito complicado contra o Ceará. Tenho certeza de que vamos muito focados, fortes, sabendo que temos de somar pontos lá dentro (Arena Castelão, em Fortaleza), conseguir dar o nosso melhor e tenho certeza de que será um grande jogo", previu o atacante atleticano. "São muitos jogos juntos. Nosso foco tem de ser o Campeonato Brasileiro, temos de colocar toda a nossa energia nesse jogo com o Ceará e tenho certeza de que dará certo", acrescentou.

Titular no clássico contra o Goiás, Airton foi decisivo no jogo anterior, em que o Dragão venceu de virada o Juventude-RS, por 3 a 1. O resultado trouxe um pouco mais de tranquilidade ao clube, mas a meta é fechar o 1º turno com uma boa pontuação para não passar sufoco no returno. Porém, a missão de pontuar passa por bons resultados até o final do turno, em que o Dragão jogará com o Ceará, São Paulo e Athletico-PR (fora), São Paulo, Fortaleza e América-MG (em casa).

O Ceará perdeu o clássico local para o Fortaleza de 2 a 0 pelas oitavas da Copa do Brasil. Por isso, precisa da reabilitação, tanto por causa da derrota para o principal adversário, como para melhorar a colocação na Série A. "Eles (Ceará) acabaram perdendo o clássico (2 a 0 para o Fortaleza), virão um pouco fragilizados, mas estarão na casa deles. No Castelão, são muito fortes, mas tenho certeza de que com a nossa estratégia e nosso time focado, vamos conseguir um resultado positivo", ressaltou Airton.