O atacante argentino Diego Churín jogou 37 vezes pelo Atlético-GO, marcou seis gols e fez três assistências para os gols na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai). Ele deverá ser uma das novidades do Dragão na segunda-feira (19), diante do Inter, no Estádio Antonio Accioly. Churín voltará como titular no lugar de Ricardinho, qua ainda não teve o rendimento e os gols esperados no time atleticano.

Caso retorne, Churín enfrentará de novo o Inter, antigo rival dele no Sul do País, nos tempos de Grêmio. Coincidentemente, o primeiro gol do argentino, pelo Dragão, foi no empate de 1 a 1 contra o Inter, em Porto Alegre, no dia 30 de maio.

"Eu estava me lembrando do meu primeiro gol no Goianiense, sobre o Inter. Mas agora não importa quem faz o gol, importa são os três pontos em nossa casa porque precisamos deles e tratar de sair dessa situação o mais rápido possível", disse o jogador, considerado uma das lideranças do elenco.

Atualmente, é o único estrangeiro no Atlético-GO, após as saídas do uruguaio Leandro Barcia e do paraguaio Brian Montenegro.

Segundo ele, que se prepara ser treinador no futuro, o elenco e a comissão técnica têm de "trabalhar" para evitar o rebaixamento. "Temos de trabalhar para sair o quanto antes disso porque o futebol não é mérito, é resultado", ressaltou o atacante.

Leia também:

+ Em caso de injúria racial, STJD troca perda de mando de campo por pena educativa

+ Meninos de escolinha do Atlético-GO visitam CT para incentivar jogadores

Segundo Churín, o momento de juntar forças para reagir e vencer jogos é o que interessa ao elenco. "Agora, o que importa é estar fechado, estar juntos, tanto a diretoria, o corpo técnico, os jogadores, a torcida. É estar focado no Inter. É ir jogo a jogo. Não adianta pensar mais adiante. É tratar de fazer os três pontos", destacou Diego Churín.

Sobre as mudanças que têm sido preparadas pelo técnico Eduardo Baptista na formação titular antes da partida diante do Inter, Churín disse que é preciso respeitar e acreditar nas decisões do treinador caso queira fazer a "rotação", ou seja, as modificações.

"Estamos numa zona complicada e é difícil superar qualquer eliminação, seja qual for. Agora, temos de encontrar alegria e tratar de levá-la para o campo. O clima da semana é bom. O grupo está fechado, tem boas pessoas", disse Churín.