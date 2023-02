O atacante Felipe Vizeu deve desfalcar o Atlético-GO na sequência do Goianão. O jogador de 25 anos deixou o clássico contra o Goiânia, neste domingo (5), com dores no joelho direito e a suspeita inicial é que a lesão tenha ocorrido no ligamento.

Felipe Vizeu terá de aguardar 24 horas para fazer o exame de imagem, que vai detalhar a situação clínica do jogador.

O atacante se machucou na reta final do clássico contra o Goiânia. Quando o placar já estava 4 a 2 para o Galo, o jogador disputou uma bola com o zagueiro Samuel, na lateral, e se machucou no lance. Ele foi para o banco de reservas e chorou na saída do campo. Como já tinha feito todas as paradas para substituições, o técnico Eduardo Souza não pôde fazer nova alteração e o Atlético-GO terminou o duelo com 10 em campo.

No clássico, Felipe Vizeu iniciou como reserva e entrou em campo no decorrer do 2º tempo. De virada, o Goiânia venceu o Atlético-GO por 4 a 2 no estádio Olímpico.