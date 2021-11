Esporte Atacante do Goiás é alvo de xingamentos homofóbicos da torcida do Remo Clube esmeraldino informou que vai ingressar com uma notícia-crime no STJD para que o clube paraense seja punido

O atacante Nicolas, do Goiás, foi alvo de xingamentos homofóbicos da torcida do Remo durante a vitória do time esmeraldino contra o clube paraense na segunda-feira (15), pela 37ª rodada da Série B. A equipe goiana venceu o Leão por 1 a 0. Os xingamentos ocorreram durante a saída do jogador de campo, quando foi substituído aos 20 minutos do 2º tempo. Em vídeos compar...