Esporte Atacante do Goiás é regularizado, mas só pode estrear na próxima rodada Pedro Raul é o último reforço anunciado pelo clube esmeraldino e chega por empréstimo de clube japonês

O atacante Pedro Raul, do Goiás, teve seu registro publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quinta-feira (3), mas não poderá estrear contra a Jataiense, nesta noite, na partida que encerra a 3ª rodada do Campeonato Goiano. O jogador de 25 anos fica pronto para jogar no próximo domingo (6), quando o alviverde enfrenta o Morrinhos, fora de casa. Leia sob...