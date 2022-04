Esporte Atacante do Goiás celebra retorno e mostra confiança em virada Vinicius voltou a ser utilizado no time esmeraldino, após se recuperação de uma lesão muscular

O atacante Vinícius foi uma das novidades do Goiás na derrota, de virada, para o RB Bragantino pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Depois de 24 dias ausente de jogos da equipe goiana, o camisa 7 saiu do banco de reserva e atuou durante todo o 2º tempo do revés de 2 a 1 na Serrinha, nesta quarta-feira (20). Vinicius havia atuado pela última vez no jogo de ida da final do Campeonato Goiano, contra o Atlético...