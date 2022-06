Recuperado de uma lesão sofrida na final do Campeonato Goiano, o atacante Vinícius, do Goiás, fez contra o Internacional, na última rodada, sua terceira partida com pelo menos 90 minutos em campo. O jogador esmeraldino se mostrou confiante com a parte física e garantiu que não sente mais incômodo.

Vinícius é uma das principais esperanças da torcida esmeraldina para oferecer jogadas criativas no ataque. O jogador se notabilizou por ser uma válvula de escape pelo lado esquerdo do campo e tem o poder de servir os companheiros de ataque com assistências.

Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, partida em que foi substituído aos 45 minutos do segundo tempo, Vinícius disse que se sentiu bem fisicamente para suportar o jogo. “Estou confiante. No jogo passado (contra o Ceará), eu senti um desgaste maior, mas creio que por ter ficado um tempo parado e ter duas partidas fora de casa com viagens”, contou o atacante esmeraldino.

Contra o Ceará, no empate por 1 a 1, Vinícius foi substituído no intervalo da partida após sentir dores musculares. A substituição causou aflição nos esmeraldinos, uma vez que o clube aposta que a recuperação feita no atleta após a lesão no Campeonato Goiano foi realizada com cuidado para que o jogador só estivesse em campo com 100% de sua capacidade.

“Quando senti contra o Ceará, fiquei um pouco receoso, mas a preparação física e o departamento médico fizeram um grande trabalho. Pude jogar (contra o Internacional) e me senti muito bem. Claro, no comecinho do jogo a gente procura ir um pouquinho ‘daquele jeito’. Depois, me soltei e fui muito bem”, destacou Vinícius.

No período em que se recuperava, Vinícius, de 28 anos, foi comprado em definitivo pelo Goiás. O jogador estava emprestado pelo Bahia até o fim da temporada. Agora, tem contrato com o alviverde goiano até 2025.

Na temporada, Vinícius já deu dez assistências para companheiros do Goiás marcarem. É um número próximo, por exemplo, de um dos principais jogadores do futebol brasileiro, o uruguaio Arrascaeta, que distrubuiu 11 assistências em 2022.

Vinícius após retornar de lesão

Goiás 1 x 2 RB Bragantino - Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil: 50 minutos

Botafogo 1 x 2 Goiás - Brasileiro: 90 minutos

Fortaleza 1 x 1 Goiás - Brasileiro: 100 minutos

Goiás 1 x 1 Ceará - Brasileiro: 48 minutos

Goiás 1 x 2 Internacional - Brasileiro: 96 minutos