Esporte Atacante do Goiás enaltece elenco ‘valente’ após empate no fim Atacante marcou o 12º gol na temporada e se isolou na artilharia da equipe esmeraldina no ano

O atacante Pedro Raul marcou o gol que garantiu mais um ponto para o Goiás na Série A. Nesta quinta-feira (9), o time goiano empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, com tento marcado pelo goleador esmeraldino aos 40 minutos do 2º tempo. Para ele, a igualdade é reflexo de uma partida de valentia. O Goiás entrou em campo com sete desfalques e precisou se superar em campo. Foi dominado no 1º...