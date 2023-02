Estreante da noite na partida entre Goiás e União-MT, pela Copa Verde, nesta quarta-feira (22), o atacante Gabriel Novaes, de 23 anos, fez dois gols, mas precisou sair do Estádio Hailé Pinheiro de ambulância.

No lance do segundo gol esmeraldino marcado pelo atacante, que chegou por empréstimo junto ao RB Bragantino, houve um choque forte de Gabriel Novaes com o goleiro Elias. Com muitas dores, o esmeraldino sequer conseguiu comemorar direito o gol que deu tranquilidade ao Goiás na partida.

Por precaução, o clube esmeraldino encaminhou Gabriel Novaes para um hospital para passar por exames de imagem na região do tórax. Ele foi de ambulância, mas foi caminhando até o veículo. Gabriel Novaes está com situação estável, conversando normalmente, mas com um pouco de dificuldades para respirar.

Por isso, o jogador de 23 anos será submetido a uma tomografia e um raio-X na região torácica.

