O atacante Gabriel Novaes fez exames de imagem após dores na região do tórax e não teve fratura detectada. Em sua estreia pelo Goiás, ele marcou dois gols na vitória do time esmeraldino por 3 a 0 diante do União-MT pela 2ª fase da Copa Verde, mas deixou a Serrinha de ambulância na quarta-feira (22) após se chocar com o goleiro Elias, da equipe matogrossense.

O jogador de 23 anos fez dois exames de imagem, ainda na quarta-feira, e nenhum apontou fratura no jogador. Ele se apresentou no CT Edmo Pinheiro na manhã desta quinta-feira (23) e não preocupa para a sequência da temporada.

O atacante foi o nome da vitória e classificação do Goiás às quartas de final da Copa Verde. No primeiro tempo, marcou dois gols em seu primeiro jogo com a camisa esmeraldina. O lance que gerou preocupação foi após Gabriel Novaes marcar o segundo gol dele na partida, aos 29 minutos.

Na jogada, Gabriel Novaes foi lançado no campo de ataque, ganhou a disputa com o zagueiro Willian Barão e cabeceou na saída do goleiro Elias para marcar o segundo gol do Goiás no duelo. No lance, o atacante se chocou com o camisa 1 e permaneceu no gramado caído. Ele sequer comemorou o gol e reclamou de dores na região do tórax.

Gabriel Novaes recebeu atendimento médico e tentou voltar a campo, mas voltou a cair no gramado e foi substituído aos 35 minutos da etapa inicial. Ele foi encaminhado para um hospital, fez exames e liberado na sequência. Os resultados saíram nesta quinta-feira e não identificaram lesão no tórax do jogador.