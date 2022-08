O atacante Vinicius, do Goiás, prevê um jogo duro contra o Atlético-MG. O time esmeraldino desafia o Galo neste sábado (20), pela 23ª rodada da Série B. No 1º turno, a equipe goiana empatou por 2 a 2 com o clube mineiro, após ficar atrás do placar em duas ocasiões.

“Equipe muito forte, que foi campeã no ano passado. Nós vamos para Minas para fazer nosso jogo, óbvio que para buscar os três pontos, buscar pontuar. Vai ser um jogo muito duro, como todos os jogos do Brasileirão. No jogo em casa (1º turno) nós empatamos (por 2 a 2), foi um grande jogo, esperamos fazer um grande jogo novamente para buscar pontos”, comentou o jogador esmeraldino.

Destaque do Goiás no início do ano, Vinícius ainda tenta voltar ao ritmo apresentado no início da temporada. Na última rodada do Brasileirão, ele voltou a participar diretamente de um gol da equipe após mais de dois meses, ao dar o passe para o gol marcado por Dadá Belmonte no empate por 1 a 1 com o Avaí.

Foi neste jogo que Vinícius reclamou de um pênalti não marcado para o Goiás, após lance que envolveu o atacante Willian Pottker. Para o atacante, a arbitragem tem errado contra o time goiano.

“Evito o máximo falar sobre o assunto, é assunto desgastante, que todos falam. Minha opinião é que não tem melhora, não tem critérios falando pelo lado do Goiás. Teve pênalti contra o Fluminense que não foi dado, mas contra o São Paulo foi dado sendo o mesmo lance. Contra o Juventude foi dado um pênalti igual ao do Fluminense. Esse lance meu no último jogo, eu senti um chute na minha perna. O mínimo que o juiz deveria ter feito era olhar o lance, ele (Pottker) me atropelou no lance. É a primeira vez que falo sobre isso. Fica chato, parece perseguição ao Goiás. Tem que ter critério”, reclamou o jogador do Goiás.

Sobre bola, Vinicius entende que o time esmeraldino tem mudado o modo de jogo ao longo do campeonato. O técnico Jair Ventura já fez mudanças nas formações táticas da equipe goiana e para o atacante, o Goiás tem buscado melhorar a cada partida.

“São jogos diferentes, táticas diferentes. Alguns jogos foram três zagueiros, outros jogos são com três volantes. Cada jogo o professor (Jair Ventura) arma a estratégia e tentamos acatar o melhor possível. Às vezes o adversário neutraliza o que trabalhamos a semana toda, o professor passa alguma informação para mudar e melhorar. Estamos fazendo isso nesta semana, trabalhando para melhorar e fazer um grande jogo contra o Atlético-MG”, frisou Vinicius.

Goiás e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, a partir das 16h30, no Mineirão, pela 23ª rodada da Série A.