Esporte Atacante do Goiás quer final do Goianão contra o Atlético-GO Pedro Raul, ex-jogador do Dragão, admite que prefere enfrentar o clube rubro-negro em uma possível final estadual

O atacante Pedro Raul disse que prefere enfrentar o Atlético-GO em uma hipotética final de Campeonato Goiano. Autor de dois gols no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano diante do Iporá, o atacante, ex-Atlético-GO, explicou a preferência pelo Dragão em caso de classificação esmeraldina à decisão. "Não tenho palpite definido ainda (risos), mas não tem...