O atacante Dadá Belmonte, suspenso, desfalcará o Goiás diante do RB Bragantino, no próximo domingo (18). O jogador esmeraldino recebeu o terceiro cartão amarelo no empate, por 1 a 1, com o Flamengo e vai cumprir suspensão automática na 27ª rodada do Brasileirão.

O cartão recebido por Dadá Belmonte ocorreu no 2º tempo, por reclamação, com o jogador no banco de reservas. No lance, o atacante esmeraldino reclamou da decisão feita pelo árbitro Ramon Abatti Abel/SC, que confirmou gol para o Flamengo após revisão no VAR.

O atacante já havia sido substituído, depois de sequer voltar do intervalo com dores musculares. No final do 1º tempo, Dadá Belmonte caiu no gramado com dores na coxa e precisou ser amparado por companheiros que o ajudaram a deixar o campo.

Segundo Jair Ventura, as situações dele e do atacante Vinicius são “preocupantes”. Ambos vão ser reavaliados durante a semana que antecede a partida contra o RB Bragantino.

O duelo contra o Massa Bruta será disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela 27ª rodada da Série A, no próximo domingo, a partir das 11 horas.