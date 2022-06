Esporte Atacante do Goiás vê time mais encorpado e celebra retorno após lesões Vinicius distribuiu a 10ª assistência na temporada, durante a vitória de 2 a 1 da equipe esmeraldina contra o Botafogo

O atacante Vinicius acredita que o Goiás está mais maduro neste momento da temporada em comparação com o início do ano, antes do jogador sofrer com lesões musculares e ficar afastado dos jogos da equipe esmeraldina. O ponta esquerda foi decisivo, em seu retorno, no triunfo de 2 a 1 diante o Botafogo. Foi de Vinicius o passe para o atacante Pedro Raul marcar o gol da virada esmeraldina no Engenhã...