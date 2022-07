O atacante Dadá Belmonte, de 25 anos, marcou o primeiro gol dele na Série A do Campeonato Brasileiro e projeta crescimento individual e coletivo no 2º turno da competição nacional.

Dadá Belmonte é um dos jogadores com mais jogos pelo Goiás deste atual elenco com 57 partidas disputadas. Ele fica atrás apenas de Tadeu (177), Diego (68), Reynaldo (68) e Caio Vinícius (63).

Utilizado em mais de uma função pelo técnico Jair Ventura, o jogador conseguiu balançar as redes no empate com o São Paulo, por 3 a 3, no Morumbi, e comemorou o feito.

"Fico muito feliz de ter feito meu primeiro gol na Série A com a camisa do Goiás, espero fazer muito mais. A assistência saiu também com jogada ensaiada em que trabalhamos muito", lembrou Dadá Belmonte, que deu passe preciso para o gol de Danilo Cardoso.

Para o atacante pernambucano, o Goiás conseguiu uma campanha interessante no 1º turno, mas alerta sobre a necessidade de melhorar o ritmo na segunda metade da competição para se distanciar da zona do rebaixamento.

"Conseguimos ficar fora da zona de rebaixamento, vamos trabalhar no segundo turno para vencer os jogos que perdemos fora de casa contra adversários diretos", destacou.