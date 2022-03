Esporte Atacante do Vila Nova é emprestado para a Aparecidense Cardoso defenderá o clube de Aparecida de Goiânia na disputa da Série C

O Vila Nova anunciou a saída, por empréstimo, do atacante Cardoso. O jogador de 24 anos defenderá a Aparecidense no restante da temporada de 2022, que terá a disputa da Série C para o Camaleão. Será a segunda passagem do atleta pelo time de Aparecida de Goiânia. Leia mais: após eliminação, Vila Nova projeta futuro Cardoso tem contrato com o Vila Nova até o final deste ano. Ele chegou ao clube após o Goiano de 2021, depois de se des...