Esporte Atacante do Vila Nova é emprestado para o Cianorte Alan Grafite foi cedido ao time paranaense para a disputa do Estadual; ele tem contrato até o final de 2022 com a equipe goiana

O Vila Nova teve mais uma saída oficializada nesta quarta-feira (29). Depois do volante Dudu, que jogará no futebol japonês em 2022, o atacante Alan Grafite foi outro atleta que se despediu da equipe goiana e jogará pelo Cianorte no 1º semestre do próximo ano. O clube do Paraná anunciou a contratação do atleta. ...