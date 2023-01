O atacante Guilherme Parede é o único dos nove reforços de linha do Vila Nova que ainda não foi regularizado e terá de aguardar mais alguns dias para estrear pelo clube colorado. O jogador de 27 anos aguarda documentação para ser regularizado, mas isso só deve ser feito a partir do dia 18 deste mês.

Guilherme Parede foi emprestado ao Vila Nova. Seu passe pertence ao Talleres, da Argentina. A janela de transferências dentro do futebol sul-americano só será aberta a partir do dia 18 de janeiro. Por isso, o clube colorado só poderá registrar o atleta a partir desta data.

O atacante treina normalmente com demais companheiros, foi ao OBA para assistir a goleada de 3 a 0 diante do Goiânia na estreia do Goianão e deve ficar disponível para atuar a partir da 3ª rodada, mas só deve jogar a partir da 4ª rodada.

No dia 18 de janeiro, o Vila Nova joga contra o Crac, fora de casa. O clube colorado não pretende relacionar o atleta nesta partida por não ter garantia que ele será regularizado para jogar. Para não perder uma opção entre os relacionados, Guilherme Parede deve estrear a partir da 4ª rodada, que será o clássico contra o Atlético-GO, no dia 22, no OBA.

Ao todo, o Vila Nova contratou 12 reforços para 2023. Além de Guilherme Parede, o goleiro Victor Hugo também aguarda regularização. Os demais já foram regularizados, alguns estrearam contra o Goiânia e outros estiveram entre os relacionados.